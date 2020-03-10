В набсовет Сбербанка будет входить только один представитель топ-менеджмента банка

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Состав наблюдательного совета Сбербанка изменится в результате принятия законопроекта о приобретении правительством у ЦБ обыкновенных акций кредитной организации. В набсовет войдет только один представитель топ-менеджмента Сбербанка вместо нынешних двух. Об этом свидетельствуют поправки к законопроекту, разработанные ко второму чтению документа.