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Продажа акций Сбербанка правительству

В набсовет Сбербанка будет входить только один представитель топ-менеджмента банка

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Состав наблюдательного совета Сбербанка изменится в результате принятия законопроекта о приобретении правительством у ЦБ обыкновенных акций кредитной организации. В набсовет войдет только один представитель топ-менеджмента Сбербанка вместо нынешних двух. Об этом свидетельствуют поправки к законопроекту, разработанные ко второму чтению документа.

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"В состав наблюдательного совета ПАО "Сбербанк" выдвигается и избирается голосованием сторон на общем собрании акционеров ПАО "Сбербанк" не более одного представителя исполнительных органов ПАО "Сбербанк" - говорится в документе.

Теги
РоссияПродажа акций Сбербанка правительству
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