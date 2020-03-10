Эксперты: меры российских властей пока достаточны для стабилизации финансового рынка

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Набор мер, анонсированный российскими властями за последние два дня, позволил стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Это свидетельствует об эффективности действий ЦБ РФ и Минфина, а также об адаптации российской экономики к высокой волатильности. К такому мнению пришли опрошенные ТАСС экономисты.

По их мнению, основной задачей властей в ближайшее время станет стабилизация ожиданий рынка по курсу рубля, чтобы не допустить дальнейшего роста паники на рынках, которая может повториться.

Меры по поддержке рынка

Для сдерживания волатильности на валютном рынке ЦБ РФ 9 марта объявил о решении приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке для реализации механизма бюджетного правила в течение 30 дней. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой будет приниматься по ситуации на финансовом рынке в течение марта. Кроме того, 10 марта регулятор объявил о том, что начинает "упреждающую" продажу валюту из резервов, а также принял решение добавить валютной и рублевой ликвидности участникам финансового рынка.

Также ЦБ задействует пруденциальные меры смягчения кредитных требований к отраслям, пострадавшим от эпидемии в Китае, это поможет смягчить эффект финансовой волатильности на реальный сектор.

При этом регулятор объявил, что при необходимости готов обратиться к "широкому набору" ранее испробованных мер, чтобы защитить российский рынок от внешних шоков. Кроме того, по данным агентства Bloomberg, "Газпром" решил возобновить регулярные продажи иностранной валюты на российском рынке.

Первый зампред регулятора Ксения Юдаева при этом заявила журналистам, что валютной и рублевой ликвидности в банковской системе сейчас достаточно, но "нужно дать больше гибкости финансовой системе для того, чтобы спокойно действовать в текущей ситуации". Юдаева также подчеркнула, что регулятор последовательно проводил политику повышения финансовой устойчивости России к внешним шокам и анализ этой устойчивости показывает, что финансовая система может нормально работать в условиях колебаний на внешних рынках.

В свою очередь Министерство финансов РФ приняло решение начать конвертировать часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рубли, а также приостановило проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) до стабилизации рыночной ситуации. В ведомстве напомнили, что решения о проведении аукционов по размещению ОФЗ будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры для содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.

"Кровавый вторник" обошелся малой кровью

Открытие валютного рынка во вторник в России прошло лучше, чем можно было ждать, отмечают опрошенные ТАСС экономисты.

"Такая ситуация говорит об эффективности действий ЦБ и о привыкании экономики к высокой волатильности. Мы не видим причин для резкого ужесточения монетарной политики, сохранение неизменной ставки на ближайших заседаниях выглядит адекватным ответом. Минфин также вряд ли будет пересматривать бюджет и пока будет покрывать временный дефицит продажей средств ФНБ, что поможет курсу. Изменение монетарной и бюджетной политик пройдет только тогда, когда будет уверенность в том, что цена на нефть на уровне $30 за баррель - это новое равновесие рынка, а не временный шок", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов заявил ТАСС, что интервенции действительно в момент сбили панику. "Снижение могло бы быть сильнее, но здесь у нас с утра вмешался наш отечественный регулятор, который объявил о том, что будет на открытом рынке продавать валюту. И о том же объявил "Газпром", и, я так думаю, остальные экспортеры присоединились. Если бы них не было, то, возможно, мы открылись бы по паре доллар/рубль 75 и более", - отметил он.

По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Игоря Галактионова, на краткосрочном горизонте меры властей обеспечат рублю более плавную динамику и могут даже способствовать локальному укреплению после утреннего падения. "В то же время объем покупок не был анонсирован, поэтому фактический эффект для курса USD/RUB оценить пока не представляется возможным. В целом пакет мер для поддержки рынка, анонсированный ЦБ, должен обеспечить стабильность на валютном рынке и поддержать финансовые организации в условиях повышенной волатильности", - считает эксперт.

Помимо интервенций, существенную роль, по мнению экономистов, в "укреплении" рубля во вторник сыграли анонсированные меры Минфина. "Что касается приостановки аукционов по ОФЗ, то надо отдать должное нашим монетарным властям. Это не так, как было 10-15 лет назад. Они научились работать на фондовом рынке, валютном и долговом. Пока негативная конъюнктура сохраняется, нет смысла предлагать бумаги с дисконтом, а дисконт потребуется. Тут даже дело пока не в дисконте, просто иностранные фонды сейчас заняты своими проблемами. Они решают по вопросы по позициям на американском и европейском рынках акций. Им пока не до развивающих рынков", - отмечает Дроздов.

Взгляд в будущее

По мнению Наталии Орловой из Альфа-банка, по всей видимости на ближайшее время задачей ЦБ будет заякорить ожидания рынка по курсу в интервале 70-75 рублей за доллар, чтобы не допустить роста нервозности.

"В отличие от ситуации 2018 года, когда давление на российскую валюту было связано с ухудшением капитального счета, сейчас главным триггером является шок торгового счета. В итоге мы не считаем, что ЦБ должен экстренно реагировать повышением ставки. Мы ожидаем, что ставка останется неизменной на следующем заседании 20 марта, и, вероятно, на протяжении всего II квартала. Риски повышения пока представляются нам не очень значительными", - полагает Орлова.

В то же время, по ее словам, драйверы роста российской экономики сейчас меняются и возникают риски роста ее зависимости от нефти. "Добыча нефти, вероятно, покажет сильный рост, усиливая структурную зависимость российской экономики от нефти; некоторые обрабатывающие сегменты могут выиграть от ослабления рубля, однако из-за слабого внешнего спроса ненефтяные доходы от экспорта будут оставаться слабыми", - отмечает она.

Кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Татьяна Сафонова отмечает, что сейчас наблюдается эмоциональная реакция рынка на ситуацию с несостоявшейся сделкой ОПЕК, но пока это не фундаментальные результаты падения экономики.

"Скорее всего они будут, но это будет зависеть от степени падения экономических показателей, в том числе и по мировому ВВП. Думаю, что в данном случае Россия будет фактически следовать за ситуацией, происходящей на мировых рынках. Я не исключаю второй волны снижения нефтяных котировок. Но возможности договорится с ОПЕК еще есть. Всем очевидно, что в текущей ситуации снижения фундаментальных макроэкономических показателей наращивать добычу достаточно странно. Думаю, что все еще в состоянии дискуссии и нас еще ждут интересные события в ближайшее время, на которые будет реагировать и фондовый и валютный рынок", - отмечает она.

Ситуация с рублем и нефтью

В понедельник, 9 марта, рубль на международном рынке Forex резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на Forex вырос на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 85 рублей (+10% к уровню закрытия предыдущей сессии). В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей в марте 2016 года, а курс евро превышал 85 рублей в феврале того же года. Торги на Московской бирже во вторник также открылись падением большинства котировок и рубля к основным мировым валютам на фоне обвала цен на нефть, но в течение дня часть утреннего обвала была отыграна. Позитивную динамику поддержала коррекция цен на нефть.