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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Мосбиржа 10 марта поставила рекорд по объему торгов акциями

Он превысил 257 млрд рублей
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Объем торгов акциями на Мосбирже 10 марта на фоне повышенной волатильности на рынках достиг рекордного значения, превысив 257 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Объем торгов акциями достиг рекордного значения - 257,3 млрд рублей, объем торгов валютой - 1,8 трлн рублей, деривативами - 928,3 млрд рублей", - указано в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что в течение дня Мосбиржа обеспечила бесперебойную работу всей инфраструктуры, все системы функционировали в штатном режиме.

Биржа продолжит следить за развитием ситуации на мировых торговых площадках и будет применять все необходимые действия согласно регулированию, правилам и регламентам с целью обеспечения непрерывности проведения торгов при любых рыночных условиях. 

"Биржа продолжит следить за развитием ситуации на мировых торговых площадках и будет применять все необходимые действия согласно регулированию, правилам и регламентам с целью обеспечения непрерывности проведения торгов при любых рыночных условиях. Значения ставок обеспечения на валютном, фондовом, срочном рынках и рынке СПФИ в ближайшие дни останутся на уровнях, установленных 10 марта 2020 года", - говорится в сообщении биржи.

При этом длительность изменения границ ценовых коридоров на рынках Мосбиржи вернется к стандартным значениям с 11 марта.

Как сообщалось ранее, в связи с ожидаемой повышенной волатильностью с 10 марта Мосбиржа повысила ставки обеспечения по ряду инструментов. С учетом ценовой динамики и волатильности для наиболее ликвидных активов с момента старта торгов на рынках биржи были дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых определялись исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов во вторник.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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