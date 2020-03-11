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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Эксперты: ослабление рубля поддержит металлургов, но снизить инвестиции придется

Инвестиционные программы российских металлургических компаний достаточно гибкие, отметили в Fitch Ratings

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Падение цен на нефть, вызванное провалом переговоров стран ОПЕК+, может привести к замедлению в основных отраслях, потребляющих сталь - строительстве, энергетике и машиностроении. Тем не менее, ослабление рубля сможет поддержать российских металлургов, экспортирующих продукцию, считают опрошенные ТАСС эксперты.

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Обвал на глобальных рынках из-за срыва договоренностей о продлении сокращения добычи нефти в пятницу, 6 марта, негативно отразился на котировках акций российских металлургических компаний: так, на закрытие торгов на Лондонской фондовой бирже в понедельник акции Evraz снизились на 13,6%, НЛМК - на 14,5%, "Северстали" - на 7,91%, "Норникеля" - на 10,8%.

"В целом в ситуации растущей экономической неопределенности в мире, на наш взгляд, золото остается единственной "тихой гаванью", - указывают аналитики BCS Global Markets в своем обзоре от вторника. Российский золотодобытчик "Полюс" в понедельник рос на 0,5%. Во вторник акции металлургов на Мосбирже также росли: Polymetal в течение дня вырос на 6,2%, "Норникель" - на 5,9%, "Полюс" - на 5,3%, "Северсталь"- на 4,1%, ММК - на 2,5%.

На фоне обвала цен на нефть резко подешевел российский рубль. Так, курс доллара на международном рынке Forex 9 марта превысил отметку в 75 рублей, курс евро при этом поднялся выше 85 рублей. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 году. Торги на Московской бирже во вторник завершились снижением основных индексов на 8-13%, доллар и евро подорожали на 5-5,5%. Курс доллара по состоянию на 19:05 мск достиг 72,01 рубля, евро - 81,7 рубля. В течение дня они поднимались почти до 73 и 85 рублей. Таким образом, повторения "черного вторника" 2014 года, когда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, а курс евро достигал 100 рублей, все же не произошло.

Падение рубля поддержит прибыль

Текущая ситуация может привести к сокращению экономического роста и замедлению в основных отраслях, потребляющих сталь - строительстве, машиностроении, энергетике, указывает младший директор аналитической группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Юлия Бучнева. Вероятно также замедление или сокращение реализации национальных проектов, которые в среднесрочной перспективе являются ключевыми драйверами роста спроса на сталь. "С другой стороны, российские металлургические компании - одни из самых сильных на глобальном рынке из-за низких затрат, интегрированного профиля и низкого уровня долга. Существует также эффект девальвации, который также поддерживает прибыль российских металлургов", - рассуждает она.

У крупных металлургов высокий запас прочности - у них низкий долг и накоплена подушка ликвидности, что позволит им не сокращать программу капзатрат даже в неблагоприятных условиях, считает аналитик Райффайзенбанка Ирина Ализаровская. Вызванное падением цен на нефть ослабление рубля благоприятно для тех металлургов, которые поставляют сталь на экспорт, а негативное влияние связано прежде всего с новым коронавирусом и замедлением экономической активности, полагает она.

"Существует риск, что и остальные (помимо нефти - прим. ТАСС) сырьевые товары пойдут вниз, но российским производителям это снижение скомпенсирует рухнувший курс рубля", - считает старший директор АКРА Максим Худалов. Уверенно будут чувствовать себя экспортеры - в том числе угольные компании, а также алмазодобывающая "Алроса", продолжает он.

Однако капитальные вложения металлурги, по мнению Худалова, все-таки снизят: они используют импортное оборудование, которое существенно подорожает. "На этом фоне его окупаемость вкупе с сокращением спроса на выпускаемую продукцию снизится, что внесет свои коррективы в программы капитальных вложений", - пояснил аналитик.

Инвестиционные программы российских металлургических компаний достаточно гибкие, и, если замедление продолжится, часть проектов может быть просто отложена - к примеру, это проекты, направленные на расширение производства, отмечает Бучнева. "При этом продолжится плановая модернизация на заводах. На слабом рынке металлурги, как правило, сокращают инвестпрограмму до уровня, достаточного для поддержания производства", - заключает она.

Оценить влияние пока непросто

Экспортеры, как показывает практика, традиционно неплохо себя чувствуют на фоне ослабления рубля и укрепления доллара и евро, подтверждает "Северсталь". "У "Северстали" низкая себестоимость производства, что обеспечивает ей рыночную конкурентоспособность, прежде всего на зарубежных рынках. В то же время мы не полагаемся на курсовые колебания в долгосрочной перспективе, гораздо более значимую роль для металлургов играет рост национальной и мировой экономики", - сообщили ТАСС в компании.

В крупнейшем российском производителе стали, группе НЛМК, отметили, что конечное влияние на производителей стали будет определяться, исходя из динамики экономического роста в России и мире.

"Влияние этих факторов на спрос и цены на сталь пока невозможно определить. Компания отслеживает ситуацию и будет готова скорректировать операционные и стратегические решения соответственно", - сказал представитель компании.

Комментариями других российских металлургических компаний ТАСС на момент публикации не располагает.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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