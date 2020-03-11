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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Нефть марки WTI дорожает более чем на 3%

Минимальная цена в ходе торгов достигала $33,54 за баррель

ТАСС, 11 марта. Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.

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При этом минимальная цена в ходе торгов достигала $33,54 за баррель.

В понедельник стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижалась до $31,02 за баррель. Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI торговалась на уровне $27,59 за баррель.

Нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Теги
КазахстанВеликобританияРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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