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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Bloomberg: Китай может воспользоваться падением цен на нефть для наращивания запасов

Окончательное решение китайские власти пока не приняли, отмечает агенство
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© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТАСС, 11 марта. Власти КНР обсуждают возможность увеличения закупок нефти для государственных резервов в связи с падением на нее цен. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их данным, высокопоставленные представители власти, работающие в сфере планирования, ведут переговоры с государственными энергетическими компаниями и правительственными структурами по поводу возможного пополнения стратегических запасов за счет дешевой нефти.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято.

9 марта 2020 года фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до $31,02 за баррель. Это произошло на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене 5-6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за распространения коронавируса.

Теги
КитайСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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