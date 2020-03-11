Bloomberg: Китай может воспользоваться падением цен на нефть для наращивания запасов

ТАСС, 11 марта. Власти КНР обсуждают возможность увеличения закупок нефти для государственных резервов в связи с падением на нее цен. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, высокопоставленные представители власти, работающие в сфере планирования, ведут переговоры с государственными энергетическими компаниями и правительственными структурами по поводу возможного пополнения стратегических запасов за счет дешевой нефти.

Отмечается, что окончательное решение пока не принято.

9 марта 2020 года фьючерс на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне обвалился более чем на 30%, цена в пике снижалась до $31,02 за баррель. Это произошло на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене 5-6 марта не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за распространения коронавируса.