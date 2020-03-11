АТОР направила в Минэкономразвития план поддержки турбизнеса в условиях коронавируса

"Учитывая начавшуюся 9 марта волатильность курса валют, туроператорское сообщество склоняется к тому, что ситуация развивается по крайне негативному сценарию, с большой долей вероятности она приведет к критическим последствиям, грозящим мощным социальным напряжением", - говорится в письме АТОР.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Минэкономразвития РФ план поддержи туристической отрасли в условиях ограничений из-за нового коронавируса, а также ослабления курса рубля. Как говорится в сообщении АТОР, письмо направлено на имя министра экономического развития Максима Решетникова.

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Помимо курса рубля ситуацию с аннуляцией туров усугубило требование властей Москвы о самоизоляции после посещения ряда стран, в результате чего произошел новый виток падения продаж и отказов от туров. Кроме того, негативно сказался на деятельности туркомпаний введенный в Израиле двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну иностранцев, отметили в АТОР. Если сложившаяся ситуация приведет к остановке деятельности какого-либо туроператора в преддверии сезона отпусков, это повлечет ущерб для тысяч россиян, оплативших летний отдых в России и за рубежом, предупредили в ассоциации. При этом "не исключено, что для компенсации их убытков в полном объеме средств финансового обеспечения туроператоров может не хватить", подчеркивается в письме.

Форс-мажор и возможность приостановки деятельности

Туркомпании просят срочно закрепить в отраслевом законодательстве понятие форс-мажора и признать, что в текущей ситуации с распространением нового коронавируса действуют обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли сторон договорных обязательств. По мнению АТОР, это должно позволить туроператорам сдвинуть сроки выполнения обязательств по уже ранее заключенным договорам соразмерно срокам действия форс-мажорных обстоятельств. Особенно это важно в сложившихся сейчас условиях, когда туроператор еще не получил компенсацию от авиакомпаний и отелей в рамках отмененного тура, но уже должен вернуть средства туристу, отмечается в материалах АТОР.

Представители туристического рынка также просят проработать возможность для временной приостановки в 2020 году деятельности туроператоров, обусловленной развитием коронавирусной инфекции в мире и, в первую очередь, в Европе. "Порядок приостановки деятельности должен позволить туроператору остаться в реестре туроператоров и обеспечить возможность туроператорской компании приступить к работе после объявления наступления нормализации в мире ситуации с COVID-19", - отмечается в сообщении АТОР.

Также туроператоры просят отказаться от практики бессрочных рекомендаций Ростуризма и Роспотребнадзора, в рамках которых вводятся ограничения на продажу туров. АТОР предлагает указывать конкретные сроки действия этих рекомендаций и продлевать их в случае необходимости. Это позволит избежать ситуации, когда в начале марта туристы аннулируют туры на лето, пояснили в ассоциации.

Субсидии и гарантии по кредитам

В качестве одной из мер поддержки АТОР предлагает проработать вопрос о предоставлении субсидий туроператорам в сфере выездного туризма, которые в 2020 году примут решение формировать туры по России. Также туроператоры просят изучить возможность предоставления государственных гарантий кредитным организациям для обеспечения беспроцентного кредитования туроператоров в упрощенном порядке.

Туркомпании также считают необходимым сформировать и утвердить порядок предоставления компенсаций туроператорам в сфере выездного и въездного туризма для возмещения прямого ущерба от ограничения работы в сфере туризма на таких направлениях, как Китай, Италия, Иран и других стран, которые могут быть объявленными небезопасными по эпидемиологической обстановке.

В сложившихся условиях также целесообразно проработать порядок освобождения туроператоров в 2020 году от уплаты взносов в фонды персональной ответственности и резервный фонд ассоциации "Турпомощь", считают в АТОР. Сейчас такие взносы являются обязательным условием для работы в сфере выездного туризма. Туроператоры также просят возможность использовать уже внесенные в фонды персональной ответственности средства для стабилизации ситуации в компаниях, пострадавших от ситуации с ограничениями из-за коронавируса.

В письме АТОР также содержится просьба поручить "Турпомощи" осуществлять мониторинг обращений находящихся за рубежом россиян о случаях закрытия средств размещения из-за принятых местными властями решений по изоляции населенных пунктов. Предлагается, что в случае поступления таких сообщений "Турпомощь" будет незамедлительно информировать о них Минэкономразвития РФ для принятия решения о внеплановой эвакуации.

АТОР также просит внести вопрос об экономическом ущербе туристической отрасли в повестку ближайшего заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики. Соответствующее письмо направлено на имя главы комиссии, первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, сообщили в АТОР.