Банк Англии снизил процентную ставку до 0,25%

И когда они восстановятся?

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса?

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

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ТАСС, 11 марта. Банк Англии снизил базовую процентную ставку до 0,25% с 0,75% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что такое решение принято в рамках мер по смягчению негативного влияния ситуации с коронавирусом на экономику страны.

"Снижение банковской ставки поможет поддержать бизнес и доверие потребителей в сложное время, оказать поддержку денежным потокам бизнеса и домашних хозяйств", - подчеркивает регулятор.

Кроме того, Банк Англии сохранил целевой уровень скупки гособлигаций в £435 млрд.