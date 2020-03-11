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Индекс Лондонской фондовой биржи вырос на 1,8% на новостях о понижении ключевой ставки

Банк Англии ранее объявил о снижении базовой процентной ставки до 0,25% с 0,75% годовых

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 вырос на 1,83% после открытия торгов в среду на фоне снижения базовой процентной ставки Банком Англии.

По состоянию на 08:15 (11:15 мск) FTSE100, при расчете которого за основу берутся акции ста компаний с наибольшей капитализацией, вырос до 6069 пунктов, прибавив 109 пунктов.

Ранее в среду Банк Англии объявил о снижении базовой процентной ставки до 0,25% с 0,75% годовых. В заявлении регулятора говорилось, что цель данного шага - "поддержать бизнес и доверие потребителей в сложное время, оказать поддержку денежным потокам бизнеса и домашних хозяйств".

В понедельник по итогам торгов FTSE100 показал крупнейшее дневное падение (-7,7%) со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Причиной стали резкий обвал цен на нефть и сохраняющиеся опасения инвесторов по поводу последствий дальнейшего распространения коронавируса в мире для глобальной экономики.

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Великобритания
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