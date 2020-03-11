Российский рынок замер после падения во вторник

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Торги на Московской бирже в среду открылись небольшим ростом основных индексов после серьезного падения во вторник. Российская валюта, однако, пока не отыгрывает потери предыдущего дня и незначительно, но дешевеет к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.
На 12:00 мск индекс Мосбиржи растет на 0,3%, до 2506,17, хотя во вторник он снизился сразу на 8,1%. Индекс РТС поднимается на 0,92%, до 1105,11, при том что днем ранее он упал на 13,02%, а в течение торгов падал на 16%.
Курс рубля продолжает снижаться по отношению к доллару и евро: американская валюта растет на 0,05%, до 71,43 рубля, европейская - на 0,5%, до 80,92 рубля. Однако это не идет ни в какое сравнение с динамикой вторника, когда доллар и евро дорожали почти до 73 и 85 рублей соответственно.
По состоянию на 12:00 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent теряют 1,1%, их стоимость снижается до $36,8 за баррель. Таким образом, цена на нефть остается в целом стабильной, несмотря на заявления Saudi Aramco о намерении нарастить производственные мощности с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки.
Рост Тинькова и колебания Сбербанка
Заметный рост в среду утром показывают глобальные депозитарные расписки TCS Group - головной структуры Тинькофф банка. Они поднимаются на 6,5%, до 1204,4 рубля, на фоне новостей о возобновлении выплаты дивидендов компанией, а также позитивной отчетности - чистая прибыль TCS Group по МСФО по итогам 2019 года выросла на 33% и достигла 36,1 млрд рублей.
Прошлую неделю расписки компании завершили падением на Московской и Лондонской биржах на 25,6-29% на фоне заявления бизнесмена Олега Тинькова о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии. До этого налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского законодательства.
Акции Сбербанка торгуются около уровня закрытия предыдущего дня: обыкновенные бумаги дешевеют на 0,6%, привилегированные растут на 0,4%. Во вторник стоимость бумаг кредитной организации упала на 8,5% на фоне как общего снижения котировок, так и изменения параметров сделки по продаже доли ЦБ в Сбербанке правительству. Согласно поправкам в законопроект о покупке правительством этих акций, Банк России сможет удержать только 300 млрд рублей дохода от сделки, хотя ранее предполагалось 700 млрд. К этой сумме могут добавиться еще 200 млрд рублей, если регулятор получит убыток при реализации активов санируемых банков. Кроме того, законодатели предполагают заменить право оферты для миноритариев Сбербанка акционерным соглашением.
Поднимется ли рубль
По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, рубль в среду попытается отыграть часть понесенных во вторник потерь. "Поводом к покупкам станет динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в районе $38 за баррель, а также укрепление валют развивающихся стран", - пояснил специалист.
Тем не менее в перспективе доллар закрепится в диапазоне 70-75 рублей и даже будет пытаться "пробить" границы этого коридора, считает Зварич. Он согласен с мнением значительной части своих коллег в том, что "на российском валютном рынке, как и на большинстве других площадок, сохраняется высокая волатильность, что сдерживает активность инвесторов, а основными действующими лицами на рынках в текущий момент выступают спекулятивно настроенные игроки".
Вечером во вторник опрошенные ТАСС аналитики в целом подчеркивали, что ожидают в ближайшие дни высокую волатильность на рынке и доллар в границах 70-75 рублей.