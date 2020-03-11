Российский рынок замер после падения во вторник

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Торги на Московской бирже в среду открылись небольшим ростом основных индексов после серьезного падения во вторник. Российская валюта, однако, пока не отыгрывает потери предыдущего дня и незначительно, но дешевеет к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов.

На 12:00 мск индекс Мосбиржи растет на 0,3%, до 2506,17, хотя во вторник он снизился сразу на 8,1%. Индекс РТС поднимается на 0,92%, до 1105,11, при том что днем ранее он упал на 13,02%, а в течение торгов падал на 16%.

Курс рубля продолжает снижаться по отношению к доллару и евро: американская валюта растет на 0,05%, до 71,43 рубля, европейская - на 0,5%, до 80,92 рубля. Однако это не идет ни в какое сравнение с динамикой вторника, когда доллар и евро дорожали почти до 73 и 85 рублей соответственно.

По состоянию на 12:00 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent теряют 1,1%, их стоимость снижается до $36,8 за баррель. Таким образом, цена на нефть остается в целом стабильной, несмотря на заявления Saudi Aramco о намерении нарастить производственные мощности с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки.

Рост Тинькова и колебания Сбербанка

Заметный рост в среду утром показывают глобальные депозитарные расписки TCS Group - головной структуры Тинькофф банка. Они поднимаются на 6,5%, до 1204,4 рубля, на фоне новостей о возобновлении выплаты дивидендов компанией, а также позитивной отчетности - чистая прибыль TCS Group по МСФО по итогам 2019 года выросла на 33% и достигла 36,1 млрд рублей.