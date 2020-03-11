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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Силуанов заявил, что Россия подготовлена лучше других стран к падению цен на нефть

Министр финансов уточнил, что принятые бюджетные корректировки не планируют сокращать
Министр финансов РФ Антон Силуанов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия подготовлена к падению цен на нефть лучше других нефтедобывающих стран. Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов.

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"Мы полностью подготовлены (к сегодняшней ситуации, когда цены на нефть снизились - прим. ТАСС). Мы подготовлены лучше, чем другие страны, которые имеют большие доходы от нефтедобычи и которым сегодня приходится сокращать бюджет. Мы в полном объеме исполним все обязательства. Мы не будем сокращать или снижать бюджетные корректировки, которые приняты", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, поставленные президентом задачи в послании и в майском указе будут выполнены в полном объеме.

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Так, доллар подорожал до 75 рублей, а евро - до 85 рублей впервые с 2016 года.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в пике снижалась более чем на 40% - до $31,02 за баррель. Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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