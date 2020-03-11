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Распространение коронавируса нового типа

Туроператоры и авиакомпании договорились минимизировать взаимные потери из-за коронавируса

Авиакомпании подтвердили готовность рассматривать в индивидуальном порядке каждый запрос от туроператоров

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Туроператоры договорились минимизировать взаимные потери в условиях ограничений из-за распространения в мире коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении Ростуризма, на площадке которого прошло совещание с Росавиацией, туроператорами и авиаперевозчиками.

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"Участники совещания договорились о координации усилий, направленных на минимизацию потерь обеих сторон. Авиакомпании подтвердили готовность рассматривать в индивидуальном порядке каждый запрос от туроператоров. Участники встречи отметили, что ситуация с коронавирусом негативно влияет на всех участников рынка и, что решать вопросы можно только сообща, находясь в постоянном прямом диалоге", - отмечается в сообщении.

На совещании обсуждались вопросы, возникшие в связи с обязанностью туроператоров по возврату туристам в полном объеме денежных средств за ранее приобретенные туры в Китай, Италию, Южную Корею и Иран, а также варианты компенсации денежных средств за авиабилеты, выкупленные туроператорами по невозвратным тарифам.

Кроме того, в рамках совещания руководитель Ростуризма Зарина Догузова предложила "направить совместные усилия на развитие внутренних туристских направлений и формирование туристских продуктов в России".

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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