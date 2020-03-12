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Распространение коронавируса нового типа

CNBC: Boeing прекратил набор персонала на фоне коронавируса

По данным телеканала, корпорация также сокращает расходы на служебные поездки и другие цели, не имеющие критического для бизнеса значения

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Американская аэрокосмическая корпорация Boeing прекращает набор сотрудников и принимает другие меры, призванные сократить расходы на фоне распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил в среду телеканал CNBC со ссылкой на источники в этой корпорации.

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По их данным, Boeing пока воздерживается от увольнения персонала и старается сохранять его численность на нынешнем уровне. Возможность набора новых сотрудников исключена. Корпорация сокращает расходы на служебные поездки и иные цели, не имеющие критического для бизнеса значения. Приходится даже урезать сверхурочные работы в рамках возобновления эксплуатации самолетов серии Boeing 737 MAX.

"Помимо возобновления полетов 737 MAX и финансовых издержек приостановки их производства мы сталкиваемся с глобальным экономическим спадом, вызываемым коронавирусом", - цитирует телеканал выдержки из внутреннего циркуляра нового генерального директора корпорации Дэвида Кэлхуна. Он призвал подчиненных, несмотря на обстоятельства, удвоить усилия для обеспечения первоклассного качества на производстве.

Котировки акций Boeing в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже снизились на $41,92 (18,15%), достигнув отметки $189,08. Спад данного показателя за день стал самым крупным более чем за 40 лет. Корпорация подтвердила в среду, что у трех рабочих ее головного предприятия в Эверетте (штат Вашингтон) выявлен новый коронавирус.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237, умерли 37 человек. Помимо столицы США, режим чрезвычайной ситуации введен в 24 штатах.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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