{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Центробанк Японии примет экстренные меры для стабилизации падающего фондового рынка

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что Центробанк готов провести "финансовое насыщение рынков"

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Банк Японии (Центробанк) готов принять экстренные финансовые меры для того, чтобы успокоить ситуацию на фондовом рынке в связи с распространением нового коронавируса. Об этом заявил журналистам глава Центробанка Харухико Курода, который провел в четверг экстренную встречу с премьер-министром страны Синдзо Абэ в его токийской резиденции.

На эту тему
Коронавирус как последняя капля для мировой экономики

"Мы обсудили ситуацию на рынках, - сказал Курода в прямом эфире национального телевидения. - В случае необходимости Банк Японии примет меры к стабилизации обстановки путем финансового насыщения рынков".

Ключевые показатели Токийской фондовой биржи в четверг рухнули почти на 5% на фоне ситуации с распространением коронавируса в мире и заявлений президента США Дональда Трампа о мерах противодействия эпидемии. В частности, главный для Японии индекс Nikkei упал до самого низкого уровня с апреля 2017 года.

Телеканал NHK отмечает, что инвесторы в Токио выразили разочарование по поводу заявлений Трампа о мерах против распространения коронавируса. По их мнению, они не отличались достаточной конкретностью. Само правительство Японии намерено на следующей неделе объявить о новых шагах по поддержке бизнеса и потребителей, которые испытывают растущие трудности на фоне распространения коронавируса.

В Японии сейчас отмечено более 1,3 тыс. случаев заражения, умерли 20 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом, стала пандемией. Она уведомила, что болезнь присутствует в настоящее время в 114 странах, заболело более 118 тыс. человек.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Россияне получили более 67 тыс. сведений о недвижимости в онлайн-сервисе за полгода
Наиболее популярной оказалось выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС