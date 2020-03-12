Центробанк Японии примет экстренные меры для стабилизации падающего фондового рынка

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Банк Японии (Центробанк) готов принять экстренные финансовые меры для того, чтобы успокоить ситуацию на фондовом рынке в связи с распространением нового коронавируса. Об этом заявил журналистам глава Центробанка Харухико Курода, который провел в четверг экстренную встречу с премьер-министром страны Синдзо Абэ в его токийской резиденции.

"Мы обсудили ситуацию на рынках, - сказал Курода в прямом эфире национального телевидения. - В случае необходимости Банк Японии примет меры к стабилизации обстановки путем финансового насыщения рынков".

Ключевые показатели Токийской фондовой биржи в четверг рухнули почти на 5% на фоне ситуации с распространением коронавируса в мире и заявлений президента США Дональда Трампа о мерах противодействия эпидемии. В частности, главный для Японии индекс Nikkei упал до самого низкого уровня с апреля 2017 года.

Телеканал NHK отмечает, что инвесторы в Токио выразили разочарование по поводу заявлений Трампа о мерах против распространения коронавируса. По их мнению, они не отличались достаточной конкретностью. Само правительство Японии намерено на следующей неделе объявить о новых шагах по поддержке бизнеса и потребителей, которые испытывают растущие трудности на фоне распространения коронавируса.

В Японии сейчас отмечено более 1,3 тыс. случаев заражения, умерли 20 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом, стала пандемией. Она уведомила, что болезнь присутствует в настоящее время в 114 странах, заболело более 118 тыс. человек.