{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Politico: Трамп общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг нефти

По данным издания, президент США также обсудил "волатильность энергетического рынка" с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на этой неделе общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг падения цен на энергоносители на мировых рынках. Об этом сообщила в среду газета Politico.

На эту тему
Обвал нефтяных цен: Россия проявила несговорчивость, но это оправданно?

Издание не называет российских собеседников американского лидера. Газета отмечает, что Белый дом не подтверждает данные переговоры.

По данным источников Politico, Трамп ранее провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив "волатильность энергетического рынка".

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Россияне получили более 67 тыс. сведений о недвижимости в онлайн-сервисе за полгода
Наиболее популярной оказалось выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС