Politico: Трамп общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг нефти

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на этой неделе общался с российскими официальными лицами из-за ситуации вокруг падения цен на энергоносители на мировых рынках. Об этом сообщила в среду газета Politico .

Издание не называет российских собеседников американского лидера. Газета отмечает, что Белый дом не подтверждает данные переговоры.

По данным источников Politico, Трамп ранее провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив "волатильность энергетического рынка".

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.