В магазинах Apple в США из-за коронавируса не будут предлагать примерить часы и наушники

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Американская корпорация Apple запретила сотрудникам своих магазинов предлагать клиентам примерить "умные" часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods в связи с распространением коронавируса нового типа в США. Об этом в четверг сообщил портал Business Insider со ссылкой на источники.

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По его данным, теперь консультанты в магазинах могут предложить покупателям примерить соответствующую продукцию только в ответ на их просьбу. Помимо этого, в рамках борьбы с коронавирусом Apple уменьшила количество стульев в точках продаж, чтобы "увеличить дистанцию между людьми".

Ранее корпорация рекомендовала всем 12 тыс. сотрудников своей штаб-квартиры в Купертино (штат Калифорния) работать дистанционно из дома в связи с распространением заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Аналогичные меры приняли Facebook, Amazon, Google и Microsoft.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237, умерли 37 человек. Помимо столицы США, режим чрезвычайной ситуации введен в 24 штатах.