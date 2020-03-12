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Распространение коронавируса нового типа
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РЖД пока не отменяют курсирование поездов Москва - Берлин и Москва - Париж

Ранее поезда перестали курсировать по маршруту Москва - Ницца

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением в России коронавируса пока не принял решение об отмене поездов Москва - Берлин и Москва - Париж, сообщил журналистам заместитель генерального директора "Российских железных дорог" (РЖД) Дмитрий Пегов.

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"Будет принято решение оперативным штабом, тогда и будем обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном прекращении курсирования поездов по маршрутам.

Поезда формирования Федеральной пассажирской компании ("дочка" РЖД) Москва - Берлин курсируют по территории Белоруссии и Польши, отправляясь в каждую сторону дважды в неделю, поезда Москва - Париж - по территории Белоруссии, Польши и Германии с отправлением в каждую сторону один раз в неделю.

Ранее Россия сократила авиасообщение с рядом стран из-за распространения коронавируса. Полеты ограничены с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Италией, Испанией, Францией и Германией.

Международные маршруты ФПК

Ранее поезда перестали курсировать по маршруту Москва - Ницца, который пролегает по территории Белоруссии, Польши, Чехии, Австрии, Италии и Монако. Сообщение закрыли 5 марта, и это было связано со вспышкой коронавируса на территории Италии.

Из европейских у ФПК также есть поезда Москва - Прага, маршрут которого проходит через Белоруссию и Польшу, Москва - Хельсинки, Санкт-Петербург - Хельсинки и Москва - Таллин.

В начале февраля на фоне коронавируса при этом приостановлено движение поездов по маршрутам Москва - Пекин, Чита - Маньчжурия (Китай), Москва - Туманган (Северная Корея). В марте прекратили курсировать поезда Иркутск - Улан-Батор (Монголия).

О ситуации с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным Всемирной органихации здравоохранения, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В России зарегистрированы 28 случаев заражения.

 

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