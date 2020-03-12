Пандемия коронавируса. Биржевая лихорадка и транспортные ограничения

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Азиатские биржи отреагировали падением ключевых индексов при открытии торгов в четверг на решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявить вспышку болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, пандемией.

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Росту биржевой лихорадки способствовало заявление президента США Дональда Трампа об ограничении пассажирского и торгового сообщения с Европой из-за угрозы коронавируса. Правда, позднее Трамп уточнил, что торговля этими ограничениями затронута не будет, но дело уже было сделано: на Токийской бирже индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, под конец утренней сессии опустился на 4,54% по сравнению с уровнем 11 марта, до отметки 18533,71 пункта, что стало самым низким показателем с апреля 2017 года. Негативная динамика зафиксирована также на биржах Шанхая и Шэньчжэня, где при открытии торгов индексы снизились на 1,5%. На бирже в Гонконге индекс Hang Seng сократился на 2,27% и достиг самого низкого показателя за последние три года. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5,42% - до $33,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 04:55 мск. Стоимость нефти марки WTI достигла $30,87 за баррель (-6,4%). США запрещают въезд из Европы Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, на 30 дней вводят запрет на въезд в страну иностранцев, прибывающих из Европы, ограничения не затронут только Великобританию, заявил глава американской администрации в телеобращении к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса. Трамп уточнил, что американцы, возвращающиеся из Европы, будут проходить специальный контроль.

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Необходимость такого шага американский президент объяснил тем, что Евросоюз не принял необходимые меры для борьбы с распространением коронавируса, "в результате приезжающие из Европы создали США большое количество новых очагов" инфекции. Число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек, сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний. В 24 американских штатах из-за угрозы коронавируса введен режим чрезвычайной ситуации. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) решила приостановить проведение регулярного чемпионата после подтверждения информации о том, что один из игроков лиги инфицирован коронавирусом. Компания Uber сообщила, что рассматривает возможность временной блокировки аккаунтов водителей и клиентов своего сервиса такси, заразившихся коронавирусом. Новые ограничения в Италии О закрытии всех торговых точек, за исключением продуктовых магазинов и аптек, объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. По его словам, закрыты будут также рестораны и бары по всей стране, хотя доставка еды на дом остается возможной.

Общественный транспорт, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также учреждения финансового сектора могут продолжать свою деятельность, однако работодателям рекомендовано по возможности использовать дистанционную работу, отправлять сотрудников в отпуска и временно закрывать те подразделения, в которых нет критической необходимости. Ранее в Италии уже были введены строгие карантинные меры, в том числе запрет на передвижение населения без весомой причины, в результате чего число пассажиров общественного транспорта сократилось более чем вполовину. Закрыты все образовательные и культурно-развлекательные учреждения, спортзалы и бассейны. Италия является крупнейшим очагом коронавирусной инфекции за пределами КНР. По последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания стали уже более 800 человек. Количество зараженных превысило 12 тыс. человек, 1045 человек излечились. Меры в России Власти России, где количество выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 28, в дополнение к ранее принятым мерам решили с 13 марта временно ограничить авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией. Российские авиакомпании смогут выполнять прямые рейсы только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж.

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С пятницы вводится временный запрет на выдачу гражданам Италии виз, кроме дипломатических, служебных, деловых и гуманитарных. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал федеральным органам исполнительной власти отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой. Также федеральным и региональным властям рекомендовано сократить число проводимых в стране массовых мероприятий. На фоне вводимых ограничений, предусматривающих, в частности, обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из стран с неблагополучной коронавирусной ситуацией, зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в РФ с марта по май. Общая стоимость аннулированных заявок составила порядка 500 млн рублей, сообщила Ассоциация туроператоров России. Новые страны Разнообразные ограничительные меры, включающие полный или частичный запрет на въезд иностранцев, принимают многие государства мира, что, однако, не всегда препятствует распространению коронавируса.

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