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Распространение коронавируса нового типа

АТОР сообщил, что туроператоры пока не корректируют полетные программы в Турцию

Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой рекомендовал отельерам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры пока не планируют менять полетные программы в Турцию в связи с возможным переносом старта летнего сезона в некоторых отелях. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой 11 марта выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля. Такая рекомендация была озвучена как одна из мер противодействия распространению нового коронавируса. Рекомендация затрагивает лишь сезонные, а не круглогодичные отели.

"Российские туроператоры, работающие на турецком направлении, восприняли рекомендации турецких властей спокойно. Эксперты отмечают эффективность мер, которые предпринимают власти для сдерживания коронавируса, и уверены в том, что Турция справится с вирусной угрозой в оптимальные сроки. По словам туроператоров, сейчас никаких планов по изменению полетных программ на турецком направлении у них нет", - отмечается в сообщении АТОР.

Туроператоры считают, что, даже если некоторые турецкие отели примут решение открыться позже, туристам не о чем беспокоиться, потому что будут работать круглогодичные отели, отмечает АТОР.

Федерация отельеров Турции (TUROFED) считает, что турецкие власти заблаговременно принимают все необходимые меры против распространения коронавируса нового типа в стране, сообщил ранее сегодня в беседе с ТАСС представитель TUROFED Неджип Боз.

В ночь с 10 на 11 марта в Турции коронавирус нового типа был выявлен у турецкого гражданина, который недавно вернулся из Европы. Его состояние оценивается как стабильное, он помещен в карантин.

Теги
ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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