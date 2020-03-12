Индекс Лондонской фондовой биржи продемонстрировал крупнейшее падение за 33 года

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Индекс FTSE-100 Лондонской фондовой биржи опустился в четверг на 10,87%, продемонстрировав самое большое падение за 33 года на фоне опасений все более негативного влияния коронавируса на мировую экономику.

К завершению торгов индекс, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, снизился до 5327 пунктов, растеряв за день десятую часть своего объема, свидетельствуют данные, размещенные на сайте биржи. На 9,35%, до 15 717, обрушился и более широкий индекс FTSE-250.

По оценкам агентства Press Association, общая капитализация британских компаний снизилась за день на £160 млрд ($210 млрд).

В целом FTSE-100 провел в "красной" зоне весь день, а настроение игроков рынка ухудшилось еще больше после того, как Европейский Центральный банк сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25% по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ в четверг.

Это самое масштабное падение индекса с 20 октября 1987 года. Тогда на следующий день после "черного понедельника" на фоне самого крупного потрясения мирового финансового рынка за всю историю британский фондовый рынок просел на 12,2%. Ни в один из дней финансового кризиса 2008 года акции британских компаний не дешевели столь быстрыми темпами.

"Сложно придумывать новые метафоры для масштаба катастрофы, перед которой стоят глобальные рынки", - приводит Press Association слова аналитика компании Spreadex Коннора Кэмпбелла.