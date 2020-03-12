{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Индекс Лондонской фондовой биржи продемонстрировал крупнейшее падение за 33 года

По оценкам Press Association, общая капитализация британских компаний снизилась за день на $210 млрд

ЛОНДОН, 12 марта. /ТАСС/. Индекс FTSE-100 Лондонской фондовой биржи опустился в четверг на 10,87%, продемонстрировав самое большое падение за 33 года на фоне опасений все более негативного влияния коронавируса на мировую экономику.

На эту тему
Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь

К завершению торгов индекс, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, снизился до 5327 пунктов, растеряв за день десятую часть своего объема, свидетельствуют данные, размещенные на сайте биржи. На 9,35%, до 15 717, обрушился и более широкий индекс FTSE-250.

По оценкам агентства Press Association, общая капитализация британских компаний снизилась за день на £160 млрд ($210 млрд).

В целом FTSE-100 провел в "красной" зоне весь день, а настроение игроков рынка ухудшилось еще больше после того, как Европейский Центральный банк сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%, маржинальную ставку - на отметке 0,25% по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ в четверг.

Это самое масштабное падение индекса с 20 октября 1987 года. Тогда на следующий день после "черного понедельника" на фоне самого крупного потрясения мирового финансового рынка за всю историю британский фондовый рынок просел на 12,2%. Ни в один из дней финансового кризиса 2008 года акции британских компаний не дешевели столь быстрыми темпами.

"Сложно придумывать новые метафоры для масштаба катастрофы, перед которой стоят глобальные рынки", - приводит Press Association слова аналитика компании Spreadex Коннора Кэмпбелла.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Татнефть" увеличит добычу нефти после развала сделки ОПЕК+ более чем на 20 тыс. б/с
О возможности нарастить добычу ранее сообщила Газпром нефть
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС