Цена нефти Brent выросла до $35

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 5,3%, достигнув отметки в $35 за баррель. Это следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне на 11:00 мск.

При этом цена на нефть марки WTI составляет $32,8 за баррель (+4,3%).

Согласно данным на 11:19 мск, нефть Brent замедлила рост до $34,63 за баррель (+4,2%), а WTI - до $32,77 за баррель (+4%).

Нефтяные котировки ускорили рост в течение последних двух часов. Так, около 9:00 мск нефть Brent торговалась по $33,91 за баррель (+2,1%). Цена WTI находилась на отметке в $32,3 за баррель (+2,6%).

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель.