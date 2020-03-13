Прямые иностранные инвестиции в Китай в феврале снизились на 25,6%

ПЕКИН, 13 марта. /ТАСС/. Объем прямых иностранных инвестиций в Китай в феврале составил 46,83 млрд юаней (около $6,69 млрд), что на 25,6% меньше в годовом исчислении. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил глава департамента иностранных инвестиций Министерства коммерции КНР Цзун Чанцин.

"В январе прямые иностранные инвестиции в экономику КНР составили 87,57 млрд юаней, что на 4% меньше по сравнению с первым месяцем прошлого года. В феврале показатель достиг 46,83 млрд юаней, что на 25,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал он.

По словам представителя министерства, основной причиной такой динамики стала эпидемия коронавируса. С одной стороны, многие предприятия приостановили работу и производство, с другой - среди инвесторов сохраняются негативные настроения. Цзун Чанцин также указал на то, что распространение заболевания в КНР совпало с каникулами по случаю празднования Нового года по лунному календарю (наступил в ночь на 25 января - прим. ТАСС). В это время миллионы китайцев покидают большие города и посещают свою малую родину, однако вспышка коронавируса привела к нарушению пассажиропотоков: многие граждане не смогли вовремя вернуться к работе.

"Вместе с тем, в январе-феврале инвестиции в высокотехнологические отрасли продемонстрировали рост", - продолжил глава департамента. По его словам, прирост отмечен в фармацевтической отрасли, производстве медицинского оборудования, сфере приборостроения, информационных услугах, отрасли электронной коммерции. Цзун Чанцин также отметил, что Китай продолжает работу над созданием благоприятных условий для иностранных инвесторов.

По итогам 2018 года объем прямых иностранных инвестиций в Китай вырос на 3% до $134,97 млрд. В прошлом году показатель вырос на 5,8% до 941,5 млрд юаней (порядка $137,04 млрд по курсу на момент публикации данных).