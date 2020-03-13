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Распространение коронавируса нового типа

"Яндекс.Драйв" начал проводить специальную дезинфекцию машин из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что аналогичные дезинфекции проводят в такси

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Каршеринг "Яндекс.Драйв" начал проводить специализированную дезинфекцию машин для борьбы с возможным распространением коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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"Мы поддерживаем превентивные меры в борьбе с вирусом и усилили дезинфекцию машин "Яндекс.Драйва". Помимо стандартной мойки снаружи, внутри машин сейчас дополнительно проводится тщательная антисептическая обработка панелей, руля, ручек дверей, рычага КПП и других видимых поверхностей", - сказали в компании.

Отмечается, что обработку специальными обеззараживающими жидкостями проводят сотрудники партнеров компании, которые специализируются на мойке. "Все дезинфицирующие средства рекомендованы Роспотребнадзором", - пояснили в "Яндекс.Драйве".

Ранее ТАСС сообщал, что аналогичные дезинфекции проводят в такси.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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