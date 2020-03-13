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РБК: российские бизнесмены за один день потеряли $15,5 млрд из-за обвала котировок

В частности, глава "Лукойла" Вагит Алекперов лишился около $1,9 млрд, а глава "Норникеля" Владимир Потанин потерял $1,71 млрд
Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Богатейшие бизнесмены России из-за обвала котировок на фондовых рынках 12 марта потеряли порядка $15,468 млрд. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на данные Bloomberg Billionaires Index ("Индекс миллиардеров").

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По данным агентства, среди 24 российских миллиардеров, включенных Bloomberg в список 500 богатейших бизнесменов мира, сильнее всего пострадал глава "Лукойла" Вагит Алекперов. За один день он лишился около $1,9 млрд на фоне падения стоимости акций компании более чем на 8%. Таким образом, его состояние сократилось до $14,4 млрд. Второй крупный акционер "Лукойла" Леонид Федун, как следует из данных Bloomberg, потерял за день $812 млн.

Глава "Норникеля" Владимир Потанин за сутки потерял $1,71 млрд - осталось $24,6 млрд. Акции подконтрольной Потанину горно-металлургической компании подешевели 12 марта на 8,6%.

Кроме того, больше $1 млрд потеряли совладелец и глава правления "Новатэка" Леонид Михельсон - $1,65 млрд, его партнер Геннадий Тимченко - $1,49 млрд, мажоритарный акционер НЛМК Владимир Лисин - $1,05 млрд.

С начала 2020 года, по подсчетам Bloomberg, российские участники индекса Bloomberg Billionaires Index потеряли $55,855 млрд. При этом наиболее сильные потери понесли Михельсон (минус $10,6 млрд), Тимченко (минус $8,81 млрд) и Алекперов (минус $7,85 млрд).

12 марта рухнул российский рынок: индекс Мосбиржи обвалился на 8,28%, до 2286,4 пункта, а РТС - на 11,03%, до 966,4 пункта. К закрытию торгов курс доллара вырос на 3% - до 75,15 рубля, евро - на 1,13%, до 83,08 рубля. Нефть марки Brent падала более чем на 9%, до $32,51 за баррель. Российский рынок ослаб на фоне решения Всемирной организации здравоохранения признать вспышку коронавируса пандемией.

Черный день выдался и для европейских торговых площадок, индексы которых утром снижались из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить сообщение с Европой, а вечером - после решения Европейского Центробанка сохранить нулевую базовую ставку и анонсированных регулятором мер по поддержке экономики.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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