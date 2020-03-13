"Уральские авиалинии" приостанавливают полеты в шесть стран

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, введением запрета российских властей на осуществление авиаперевозок в Италию, Испанию, Германию, Францию, а также ограничений на въезд со стороны Государства Израиль и Индии авиакомпания "Уральские авиалинии" временно приостанавливает выполнение рейсов", - говорится в сообщении.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полеты в Италию, Германию, Францию и Испанию, а также в Израиль и Индию в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

В пресс-службе уточнили, что рейсы из Москвы в Венецию, Рим, Милан и Римини (Италия), Бордо (Франция) не будут выполнять с 12 марта по 31 мая, в Барселону (Испания) - с 29 марта до 31 мая. Из Екатеринбурга в Барселону рейсы приостанавливаются с 1 по 12 мая, в Рим - с 10 мая до 26 июня, Мюнхен (Германия) и Париж (Франция) - с 10 мая до 27 июня. Рейсы из Краснодара в Тель-Авив (Израиль) не будут выполняться с 29 марта по 5 апреля, из Краснодара в Римини - с 25 апреля по 23 мая, из Сочи в Тель-Авив - с 15 марта по 5 апреля, а из Санкт-Петербурга в Тель-Авив - с 19 марта по 5 апреля.

В сообщении также уточняется, что рейсы из Москвы в Мумбаи (Индия) также не будут выполняться с 31 марта по 24 октября.

Кроме того, авиакомпания продлила приостановку рейсов по китайским направлениям - в Пекин, Сиань, Ордос и Харбин. Согласно опубликованному сообщению, регулярные рейсы авиакомпании из России в Харбин и Ордос состоятся не ранее 24 октября, в Пекин и Сиань - не ранее 27 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 132 тыс. человек, почти 5 тыс. умерли.

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