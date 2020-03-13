РБК: авиакомпании России могут потерять до 100 млрд рублей из-за массовой отмены рейсов

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании могут потерять 70-100 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай, Израиль, Италию, Испанию, Францию, Германию и другие страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Так, по словам источника в крупной авиакомпании, "на одном из недавних совещаний в Минтрансе была названа оценка потенциальных потерь российских перевозчиков из-за приостановки полетов - примерно 100 млрд рублей".

Собеседник издания, близкий к Росавиации, сообщил об оценке убытков в 70 млрд рублей от всех введенных ограничений в 2020 году. "Только из-за запрета полетов в Китай авиакомпании уже могли не досчитаться 10,5 млрд рублей (6 млрд рублей - "Аэфролот", еще 4,5 млрд рублей - остальные компании)", - пишет РБК.

Издание подчеркивает, что точные подсчеты пока назвать крайне сложно - информация по отмененным направлениям обновляется слишком часто. Более того, единой методики расчета убытков нет.

За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Испанию, Германию и Францию. Также авиакомпании сокращают рейсы на некоторых направлениях из-за снижения спроса или решения властей ряда стран закрыть въезд - так поступили, например, в Израиле, Чехии, Словакии и Молдавии.