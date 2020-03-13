McDonald's рекомендовал офисным сотрудникам работать из дома

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сеть ресторанов McDonald's рекомендует своим офисным сотрудникам работать из дома или перестроить рабочий график таким образом, чтобы не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Об этом говорится в сообщении компании.

"В компании введен запрет на зарубежные командировки, а также компания рекомендует офисным сотрудникам воспользоваться возможностью работы из дома или перестроить свой рабочий график, чтобы избегать использования общественного транспорта в часы пик", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что безопасность сотрудников и посетителей является для нее приоритетом. "Во всех предприятиях компании на территории России введены усиленные меры безопасности. Личная гигиена сотрудников и поддержание чистоты является стандартом на протяжении всей истории компании", - отмечается в сообщении. В частности, увеличена частота дезинфекции всех поверхностей: каждые 30 минут дезинфицируются дверные ручки, киоски самообслуживания, столы, кассовые аппараты, пин-пады, закуплены и доставлены маски для сотрудников, пол дезинфицируется два раза в день, уборка туалетных комнат производится каждые 15 минут, в туалетных комнатах используется мыло с антибактериальным эффектом.

На кухне всех предприятий сети в России установлены бактерицидные лампы. Во всех ресторанах сети на территории России установлены системы приточно-вытяжной вентиляции, которая обеспечивает непрерывный воздухообмен на предприятии. Также комплекс мер безопасности разработан партнерами компании по доставке продукции. В частности, в приложении Delivery club с сегодняшнего дня появилась функция бесконтактной доставки. Также с 16 марта в Москве для курьеров Delivery Club будет организована бесплатная раздача медицинских масок, перчаток и дезинфицирующих средств, а также откроется пункт проверки всех курьеров на признаки заражения.

Компания продолжить анализировать ситуацию и вводить новые меры профилактики распространения заболевания, добавили в McDonald's.

McDonald's работает на российском рынке с 1990 года. По собственным оценкам, сеть занимает около 50% рынка фастфуда в России.