Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,3-2,6%

От "черного понедельника" к пятнице 13-го. Как рынки переживают худшую неделю в истории

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Индекс Мосбиржи поднялся на 1,31% - до 2316,38 пункта, индекс РТС - на 2,62%, до 991,69 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Лидерами роста к закрытию торгов стали акции Сбербанка (+12,9%), "Мечела" (+9%), префы Сбербанка (+8,45%), акции "Распадской" (+8,3%), "Магнита" (+7%), "Русгидро" (+5%), "Северстали" (+4,2%), "Аэрофлота" (+4,05%).

Курс доллара, по данным на 19:00 мск, снижается на 1,74% - до 73,55 рубля, евро - на 2,58%, до 81,36 рубля.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растут на 0,6%, торгуясь на уровне $33,42 за баррель.