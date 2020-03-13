ЕБРР выделит €1 млрд на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит €1 млрд на осуществление мер, которые помогут компаниям из 38 стран, где банк ведет деятельность, справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении, распространенном ЕБРР в пятницу вечером.

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

"ЕБРР представил кризисный "Пакет солидарности", включающий меры на €1 млрд, чтобы помочь компаниям во всем регионе [присутствия банка] справиться с воздействием пандемии коронавируса, - сказано в документе. - Это первоначальный ответ на кризис, и банк готов сделать больше, когда и если это будет необходимо. Предложения были сегодня одобрены акционерами банка".

ЕБРР намерен оказывать помощь столкнувшимся с временными трудностями компаниям, с которыми банк уже сотрудничает. Среди предусмотренных пакетом мер: расширение торгового финансирования, предоставление краткосрочных займов и кредитных линий на пополнение оборотного капитала, а также реструктуризация имеющихся долгов. Данный набор финансовых инструментов может быть расширен в будущем.

"Пандемия COVID-2019 и ее экономические последствия создают беспрецедентный вызов для ЕБРР и тех стран, где он ведет деятельность", - заявил президент банка Сума Чакрабарти. Эксперты ЕБРР ожидают, что в связи с пандемией темпы экономического роста замедлятся по всему региону его операций, в особенности в странах Центральной Азии, а также в Восточной и Юго-Восточной Европе, России и Закавказье.