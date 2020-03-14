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Силуанов: Россия готовит предложения, чтобы нивелировать эффекты от коронавируса

Минфин, если потребуется, профинансирует из резервного фонда меры по предотвращению распространения инфекции, добавил глава ведомства

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия готовит предложения, чтобы нивелировать эффекты от коронавируса нового типа. Об этом заявил на заседании Совета Федерации министр финансов Антон Силуанов.

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Российская экономика адаптируется к снижению цен на нефть, негативное влияние пандемии коронавируса нового типа гораздо сильнее, заявил он. "В целом, экономика у нас адаптируется. В основном это коснется нефтегазовых компаний, они имеют хорошие подушки безопасности, накопили достаточно ресурсов за последние годы, когда цены на нефть находились на высоких отметках. Вопрос с распространением коронавируса, конечно, гораздо больше влияет на ситуацию в экономике, потому что это касается целого ряда отраслей, таких, как перевозки, туризм, торговля. И эта мера гораздо более сильно влияет на динамику экономического развития", - отметил Силуанов.

Минфин РФ, если потребуется, профинансирует из резервного фонда меры по предотвращению распространения коронавируса, сказал глава ведомства.

Дефицит бюджета в 2020 году составит 0,9-1% при учете снижения мировых цен на нефть до нынешнего уровня. "Если мы в этом году планировали профицит на уровне 0,8% ВВП, то при действующих ценовых котировках на энергоресурсы мы получим дефицит в пределах 1% ВВП. По нашим оценкам это будет около 0,9 п.п.", - сказал Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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