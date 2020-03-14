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Распространение коронавируса нового типа

Apple закрывает магазины за пределами Китая до 27 марта

Приобрести товары компании можно в интернет-магазинах
Описание
© REUTERS/Arnd Wiegmann

ТАСС, 14 марта. Американская компания Apple на две недели закрывает розничные магазины, находящиеся вне Китая, в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщил глава Apple Тим Кук.

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Ранее компания информировала о временном закрытии магазинов на территории материкового Китая из-за распространения коронавируса.

"На сегодняшний день все наши магазины в Большом Китае (на всей территории КНР - прим. ТАСС) уже открыты <...> Так как уровень заболеваемости продолжает расти в других местах, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды, а также покупателей. Мы закроем все наши розничные магазины за пределами Большого Китая до 27 марта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Apple. Кук подчеркнул, что сотрудники закрывшихся офисов будут продолжать получать стандартную заработную плату. Приобрести товары производителя по-прежнему можно в интернет-магазинах.

Как отмечает агентство Bloomberg, всего у компании около 460 магазинов, из них примерно 270 находятся в США. 11 марта стало известно о закрытии точек Apple в Италии, которая является крупнейшим очагом инфекции за пределами КНР. По данным агентства, объявлялось и о прекращении работы отделений в Испании.

Теги
СШАКитайРаспространение коронавируса нового типа
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