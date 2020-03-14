Renault повысила цены на автомобили в РФ на 1,14% на фоне обвала рубля

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Renault повысила цены на автомобили в РФ в среднем на 1,14%, сообщил ТАСС официальный представитель компании. Это произошло на фоне падения цен на нефть и колебания курса рубля.

В связи с падением курса национальной валюты некоторые автопроизводители ранее заявляли о возможном пересмотре цен на авто. В частности, в Renault и "Автовазе" поясняли, что подвержены влиянию цен на сырье и продукцию некоторых субпоставщиков, номинированных в евро или долларах. Другие автопроизводители, в том числе, УАЗ, PSA и Nissan, также сообщали, что находятся в выжидающей позиции до стабилизации ситуации с курсом рубля.

Как отмечал президент "Ассоциации российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев, резких скачков цены на автомобили ожидать не стоит, стоимость будет повышаться поэтапно. Эксперты отмечали, что в перспективе цена на новые машины может подняться до 10%.

В дилерских центрах ТАСС также уточняли, что сейчас в автосалонах фиксируется повышенный трафик клиентов.

Ситуация на валютном рынке

Утром 9 марта рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала переговоров в Вене о сокращении добычи нефти. Так, курс доллара на международном рынке Forex превышал отметку 75 руб. Курс евро при этом поднимался выше 85 руб. Обе иностранные валюты в последний раз находились на таком уровне в 2016 г. На вечер 13 марта курс доллара уже снижается до 73 рубля, евро - до 80,83 рубля.