Костин сообщил, что повышения ключевой ставки ЦБ можно избежать, если победить коронавирус

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Резкое увеличение ключевой ставки Центрального банка РФ получится предотвратить, если удастся остановить распространение нового коронавируса до лета. Такое мнение выразил в субботу председатель правления ВТБ Андрей Костин в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

"Все зависит от длины процесса борьбы с коронавирусом. Если мы к лету победим его, мы вполне можем избежать резкого повышения учетной ставки", - сказал он.

Костин подчеркнул, что повышение ставки в нынешних условиях вполне ожидаемая, хотя и радикальная мера, поскольку она сильно повлияет на банковскую систему в стране."Если ситуация будет очень сильно дальше развиваться, то нельзя исключать такой меры как повышение ключевой ставки Центрального банка. Это, безусловно, будет способствовать тому, что вообще ставки на рынке будут расти", - пояснил он.

Глава ВТБ также отметил, что не стоит опасаться рисков из-за обострившейся ситуации с коронавирусом в Европе, являющейся одним из важнейших экономических партнеров РФ, так как не менее важный партнер - Китай - в ближайшее время может вернуться на мировой рынок. "Я думаю, что если усиление кризиса в Европе совпадет с выходом Китая из комы и с восстановлением производственных и торговых цепочек с ним, то риск будет нивелирован", - сказал Костин.

По его словам, у правительства РФ хватит сил противостоять проблемам, возникшим из-за текущей ситуации с распространением вируса. "Я ожидаю от нынешнего правительства достаточно быстрых и эффективных решений. Мне кажется, что у нас адекватное правительство для того, чтобы справиться с этими задачами", - подытожил он.