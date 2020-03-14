Трамп упрекнул главу ФРС в недостаточной решительности на фоне борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что председатель Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл принимает "много неверных решений" на фоне борьбы со вспышкой заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом Трамп сообщил в субботу на пресс-конференции в Белом доме.

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

Глава государства похвально отозвался об усилиях крупнейших в США сетей аптек в области обеспечения населения достаточным количеством средств профилактики инфекционных заболеваний. "Законопроект предусматривает бесплатный сбор анализов у американцев на наличие коронавируса. Тем, кто еще не сдал анализы, нечего опасаться. Процедура очень дорогая и совершенно бесплатна для всех американцев", - заверил Трамп, говоря о одобренной в субботу Палатой представителей Конгресса США программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны.

Президент выразил уверенность в том, что экономическое и финансовое состояние США является прочным. "Мы надеемся на то, что ФРС, в конечном счете, присоединится [к администрации США] и будет делать то, что требуется", - продолжал Трамп, обратив внимание на то, что центробанки других государств "идут на более решительные шаги, чем ФРС" США. Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, подтвердил, что располагает достаточными полномочиями, чтобы отправить в отставку Пауэлла, но "не будет делать это сейчас".

Президент постоянно критикует политику ФРС и его руководителя. В последнее время американский лидер призывает финрегулятор прибегнуть к мерам экстренного стимулирования роста национальной экономики для преодоления последствий распространения в мире коронавируса.

Официально ФРС считается независимым органом федерального правительства США. Она принимает решения самостоятельно, они не подлежат одобрению президентом США.