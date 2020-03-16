Мишустин заслушает предложения, касающиеся плана первоочередных мер из-за коронавируса

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник заслушает предложения, которые могут быть включены в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Поручения об их подготовке глава кабмина дал по итогам прошедшего в субботу, 14 марта, совещания по экономической ситуации в связи с распространением нового коронавируса.

"Рассмотреть предложения, высказанные на совещании (14 марта - прим. ТАСС), для их возможного включения в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Срок - 16 марта 2020 года. Доложить на совещании 16 марта предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия", - говорится в поручениях Мишустина, адресованных первому вице-премьеру Андрею Белоусову и зампреду кабмина Татьяне Голиковой.

Премьер-министр 14 марта объявил о создании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России и лично его возглавил. Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и вице-премьеру - главе аппарата кабмина Дмитрию Григоренко поручено обеспечить функционирование этой структуры, в состав которой вошли члены уже работающего правительственного оперативного штаба по предупреждению распространения инфекции и борьбе с ней, комиссии по обеспечению устойчивости экономической ситуации в стране, а также руководители регионов. Свои решения совет будет вырабатывать ежедневно.

О профилактических мерах

На первой стратегической сессии совета в субботу Мишустин, в частности, распорядился усилить контроль в пунктах пропуска через границу, в аэропортах и на вокзалах. Он также призвал россиян минимизировать все зарубежные поездки. По словам главы кабмина, федеральные власти уже обратились к чиновникам, чтобы те "максимально воздержались от командировок и отменили их, а также поездки в личных целях". "И теперь мы считаем, что эта рекомендация должна относиться ко всем", - добавил премьер. Глава правительства предложил ввести 14-дневный карантин для всех людей из групп риска, в которые входят не только прибывшие из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой граждане, но и члены их семей.

Кроме того, премьер попросил во всех регионах сократить количество массовых развлекательных, спортивных и деловых мероприятий.

Мишустин тогда подчеркнул, что благодаря тактике действий на опережение российским властям удалось избежать массового инфицирования жителей России. В то же время он отметил, что ситуация меняется и что необходимо не допустить быстрого проникновения вируса в Россию и его распространения.

На закрытой для СМИ части субботнего совещания выступили Белоусов, Голикова и Чернышенко, а также мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и помощник главы государства Максим Орешкин.

Также 14 марта премьер-министр РФ утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Среди них приостановление с 15 марта пропуска иностранных граждан через российско-польскую и российско-норвежскую границы, организация в столичном регионе курсов повышения квалификации для врачей и др.

15 марта президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Возглавил эту рабочую группу мэр Москвы.