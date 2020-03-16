{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Объем розничных продаж в Китае в январе-феврале сократился на 20,5%

Он составил $744 млрд

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в первые два месяца 2020 года снизился в годовом выражении на 20,5% - до 5,2 трлн юаней (около $744 млрд). Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.

На эту тему
Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

В городах объем розничных продаж сократился на 20,7% - до 4,49 трлн юаней (около $642,35 млрд), в сельской местности этот показатель снизился на 19,0% - до 724,9 млрд юаней (около $103,7 млрд).

Розничные продажи в интернете сократились лишь на 3% - до 1,37 трлн юаней (около $195,99 млрд).

Как указано в документе, снижение уровня продаж обусловлено негативным влиянием ситуации вокруг распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. В то же время в докладе отмечается, что негативный эффект будет краткосрочным.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка болезни, вызываемой новым коронавирусом, распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Уральские авиалинии" до конца марта приостанавливают полеты между Россией и Узбекистаном
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС