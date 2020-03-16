Объем розничных продаж в Китае в январе-феврале сократился на 20,5%

ПЕКИН, 16 марта. /ТАСС/. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в первые два месяца 2020 года снизился в годовом выражении на 20,5% - до 5,2 трлн юаней (около $744 млрд). Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР.

И когда они восстановятся?

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса?

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

В городах объем розничных продаж сократился на 20,7% - до 4,49 трлн юаней (около $642,35 млрд), в сельской местности этот показатель снизился на 19,0% - до 724,9 млрд юаней (около $103,7 млрд).

Розничные продажи в интернете сократились лишь на 3% - до 1,37 трлн юаней (около $195,99 млрд).

Как указано в документе, снижение уровня продаж обусловлено негативным влиянием ситуации вокруг распространения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. В то же время в докладе отмечается, что негативный эффект будет краткосрочным.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка болезни, вызываемой новым коронавирусом, распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 153 тыс. человек, более 5,7 тыс. умерли.