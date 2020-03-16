"Уральские авиалинии" до конца марта приостанавливают полеты между Россией и Узбекистаном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца марта приостанавливает регулярные рейсы между городами России и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в понедельник.

Согласно опубликованному сообщению, авиакомпания с 16 марта по 31 марта не будет выполнять рейсы из Жуковского (Москва) в Ташкент и Самарканд, из Домодедово (Москва) в Карши и из Пулково (Санкт-Петербург) в Наманган. С 17 марта по 31 марта приостанавливаются полеты из Домодедово в Наманган, Навои, Нукус, Ургенч, Фергану, из Жуковского в Карши и из Кольцово (Екатеринбург) в Ташкент.

Ранее компания заявила о приостановке полетов в несколько европейских городов, а также в Китай, Японию, Таиланд, Индию и Израиль в связи с распространением коронавируса.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров.