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"Победа" приостанавливает полеты в Черногорию

Ограничение полетов начинается с 18 марта

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" с 18 марта приостанавливает полеты в Тиват (Черногория) из-за решения правительства Черногории запретить въезд иностранных граждан на территорию страны. Таким образом, после массового ограничения авиасообщения по всему миру из международных маршрутов у лоукостера останутся рейсы в Дубай (ОАЭ), Гюмри (Армения), Стамбул, Анталью и Аланию (Турция).

"Лоукостер "Победа" с 18 марта 2020 года приостанавливает полеты из Москвы в Тиват в связи с введенным правительством Черногории запретом на въезд иностранных граждан, - говорится в сообщении. - Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Тиват и обратно с датами вылета в период с 18 марта по 15 апреля 2020 года автоматически оформлен возврат денежных средств в полном объеме", - говорится в сообщении компании. Срок возврата составляет до 14 дней, в зависимости от условий банка - эмитента карты, отметили в "Победе".

"На данный момент компания сосредоточена на вывозе максимально возможного количества клиентов, находящихся сейчас на территориях закрытых для полетов стран. Из Тивата "Победа" выполнит пять вывозных рейсов в Москву с 17 по 21 марта 2020 года", - сообщили в авиакомпании.

Теги
ЧерногорияРаспространение коронавируса нового типа
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