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Белоусов заявил, что российская экономика испытывает "двойной удар"

По словам первого вице-премьера, речь идет о снижении цены на нефть и о сокращении рынка сбыта из-за пандемии коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российская экономика испытывает двойной удар: от снижения цен на нефть и от сокращения рынков сбыта из-за коронавируса, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Россия находится в достаточно специфическом положении по сравнению с другими странами, поскольку мы испытываем двойной удар и шок: от снижения мировых цен с примерно $65 [за баррель] еще в начале года до $35 за баррель. На нас влияет нестабильность мировых финансовых рынков, в том числе европейского как нашего крупнейшего торгового партнера, на нас влияет также сокращение ряда традиционных рынков сбыта - это касается и Китая, и Европы" - сказал Белоусов на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавируса в РФ.

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