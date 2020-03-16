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ЦБ дал рекомендации по использованию наличных денег в условиях коронавируса

Регулятор напомнил о необходимости при использовании наличных мыть руки и не трогать лицо
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© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ выдает банкам только "чистые" деньги, выдержанные в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней, тогда как срок жизни коронавируса на бумаге, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), значительно меньше. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

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"Банк России выдает кредитным организациям "чистые" банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления. Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации Всемирной организации здравоохранения, составляет три-четыре дня", - говорится в сообщении.

В ЦБ также напомнили о необходимости при использовании наличных денег мыть руки и не трогать лицо, поскольку теоретически коронавирус может распространяться через бумажные носители. "ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Настоятельно рекомендуется мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах", - говорится в пресс-релизе.

Аналогичные меры предосторожности следует соблюдать и при наборе ПИН-кода, совершая покупки картой. Наиболее безопасными являются бесконтактные платежи, отмечают в ЦБ.

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Россия
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