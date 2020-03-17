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Распространение коронавируса нового типа

Дума не будет ставить вопрос о запрете использования наличных из-за коронавируса

Глава комитета нижней палаты парламента по финансовым рынкам Анатолий Аксаков при этом призвал все-таки использовать карты и другие средства безналичной оплаты

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вопрос о запрете использования наличных в Госдуме ставиться не будет, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по финансовым рынкам Анатолий Аксаков в своем официальном Telegram-канале.

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"Мы не будем ставить вопрос о запрете наличных, об отказе от них. Это право человека, пусть он сам решает. У нас есть люди, которые по религиозным соображениям не хотят пользоваться электронными инструментами, и мы не имеем права обязывать их переходить на карточки. Пусть выбирают сами способ оплаты", - написал он.

Вместе с тем Аксаков призвал граждан по возможности не использовать наличные средства из-за опасности заразиться коронавирусом.

"Наличные деньги реально являются носителями всевозможных вирусов, поскольку они проходят через миллионы рук. Обработка есть, но в любом случае какая-то часть микробов на них сохраняется. Это, очевидно, одно из направлений распространения вирусов, заболеваний", - считает он. Парламентарий рекомендовал использовать карты и другие средства безналичной оплаты.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что бесконтактные платежи являются наиболее безопасным методом оплаты в условиях распространения коронавируса, поскольку вирус может оставаться некоторое время на банкнотах и картах. В ведомстве отмечали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает жестких рекомендаций о запрете использования наличных, однако банкноты могут быть каналом передачи вирусов.

В свою очередь в ЦБ РФ сообщили, что Банк России выдает кредитным организациям "чистые" банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления, напомнив, что продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации ВОЗ, составляет три-четыре дня.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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