McDonalds закроет со вторника рестораны в США из-за коронавируса

ТАСС, 17 марта. Рестораны McDonalds в Соединенных Штатах закрываются для обслуживания посетителей в залах в целях борьбы с эпидемией коронавируса, еду можно будет купить на вынос или заказать на дом. Об этом говорится в размещенном на сайте компании сообщении.

"В соответствии с усиливающимися мерами безопасности по всей стране после прекращения работы в понедельник вечером рестораны McDonalds закроют обеденные зоны, в том числе бары и киоски самообслуживания, и сосредоточатся на оказании услуг доставки и продажи еды на вынос", - отмечается в сообщении. Также продолжат работу окна для обслуживания посетителей на автомобилях.

В сообщении не указывается, как долго будет сохраняться такой режим работы. "Мы считаем, что эти временные меры - правильное решение по отношению к нашим клиентам, американским гражданам и бизнесу и будем рассчитывать наши дальнейшие действия, исходя из развития ситуации", - добавили в компании.

По информации Университета Джонса Гопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось в США до 4,5 тыс., умерли по меньшей мере 85 человек.