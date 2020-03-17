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Распространение коронавируса нового типа

McDonalds закроет со вторника рестораны в США из-за коронавируса

При этом еду можно будет купить на вынос или заказать на дом

ТАСС, 17 марта. Рестораны McDonalds в Соединенных Штатах закрываются для обслуживания посетителей в залах в целях борьбы с эпидемией коронавируса, еду можно будет купить на вынос или заказать на дом. Об этом говорится в размещенном на сайте компании сообщении.

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"В соответствии с усиливающимися мерами безопасности по всей стране после прекращения работы в понедельник вечером рестораны McDonalds закроют обеденные зоны, в том числе бары и киоски самообслуживания, и сосредоточатся на оказании услуг доставки и продажи еды на вынос", - отмечается в сообщении. Также продолжат работу окна для обслуживания посетителей на автомобилях.

В сообщении не указывается, как долго будет сохраняться такой режим работы. "Мы считаем, что эти временные меры - правильное решение по отношению к нашим клиентам, американским гражданам и бизнесу и будем рассчитывать наши дальнейшие действия, исходя из развития ситуации", - добавили в компании.

По информации Университета Джонса Гопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось в США до 4,5 тыс., умерли по меньшей мере 85 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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