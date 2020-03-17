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Распространение коронавируса нового типа

Российские компании просят о послаблениях по выплатам кредитов

Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что Минфин выступает за то, чтобы каждый случай рассматривать в индивидуальном порядке

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компании в РФ поднимают вопрос о послаблениях по выплатам кредитов из-за распространения коронавируса, вопрос обсуждается в рамках комиссии при правительстве РФ, сообщил журналистам в Госдуме замминистра финансов Алексей Моисеев.

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"Такой вопрос постоянно поднимается, бизнес этот вопрос поднимает. С населением пока не было таких проблем, а вот со стороны бизнеса, конечно, были. Этот вопрос обсуждается в рамках комиссии [при правительстве РФ]", - сказал он.

При этом Моисеев отметил, что Минфин выступает за то, чтобы каждый случай рассматривать в индивидуальном порядке. "При кризисе всегда появляются люди, у которых нет никаких проблем, но которые надеются "под шумок" получить послабление. Этого не хочется. Соответственно, наш подход, что надо рассматривать все это в индивидуальном порядке", - сказал он.

Чиновник указал, что ключевую роль в регулировании данного вопроса играет ЦБ РФ. По словам Моисеева, необходимо "подходить вдумчиво к вопросам создания резервов по такого рода просрочкам".

Он напомнил, что ЦБ уже ввел ряд мер, направленных на поддержку российских компаний и пострадавших в связи с распространением коронавируса отраслей. О том, нужно ли вводить дополнительные меры сверх предложенных регулятором, говорить пока рано, считает Моисеев.

"Слишком мало времени прошло. Надо еще понять, как будет экономика развиваться. Это зависит и от ситуации в мировой экономике, беспокойная ситуация в США, рано говорить", - добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что правительство РФ и Банк России вводят пакет мер поддержки экономики в связи с распространением коронавируса. В частности, ЦБ смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию производства лекарств и медоборудования. Кроме того, регулятор продолжит обеспечивать рынки рублевой и валютной ликвидностью.

Также в ЦБ отметили, что готовы распространить на субъекты малого и среднего предпринимательства меры по неухудшению оценки финансового положения. Аналогичные меры были приняты ранее для сферы туризма и транспорта.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
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