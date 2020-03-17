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"Ведомости" объявили о смене владельцев

Новыми владельцами издания станут издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Медиаменеджер Демьян Кудрявцев и его партнеры Владимир Воронов и Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает газету "Ведомости" и Harvard Business Review". Об этом сообщает издание со ссылкой на совместное заявление.

"Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО "БНМ", которое издает газету "Ведомости" и Harvard Business Review", - сообщает газета со ссылкой на самого Кудрявцева. Эту информацию изданию также подтвердил Воронов.

Новыми владельцами издания станут издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович, отмечает газета.

Финансовые детали сделки стороны раскрыть отказались, сама сделка по продаже должна быть в течение одного-двух месяцев. Однако уже с 18 марта начнется переход активов под управление новых собственников.

Зятьков также подтвердил "Ведомостям", что с Голубовичем предварительно договорился о покупке газеты.

История вопроса

В феврале медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты "Ведомости", им стал его бизнес-партнер Владимир Воронов.

Учредителем и издателем печатного СМИ "Ведомости" и электронного периодического издания выступает АО "Бизнес Ньюс Медиа", единственным собственником которого, по информации Росстата, является АО "Аркан Инвестмент". Его учредителем, по данным ЕГРЮЛ на ноябрь 2015 года, значится Яна Мозель-Кудрявцева.

Кудрявцев приобрел у финской Sanoma Corp. 33% компании - владельца издателя "Ведомостей" в 2015 году. Но уже осенью, пишет РБК, этот пакет, как и другие активы Кудрявцева в медиа, были переданы его жене Мозель-Кудрявцевой, что было обусловлено вступающими в силу с января 2016 года поправками в закон "О СМИ", которые запретили иностранцам и лицам с двойным гражданством владеть более 20% в компаниях - учредителях российских СМИ. Партнерами Кудрявцева по "Ведомостям" до ноября 2015 года были американская News Corp. Руперта Мердока, владелец The Wall Street Journal, а также британская Pearson, на тот момент владелец Financial Times. Для соответствия новым требованиям закона "О СМИ" они были вынуждены уступить свои 66% издания "Аркан Инвестмент" Мозель-Кудрявцевой.

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