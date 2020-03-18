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Распространение коронавируса нового типа

AP: General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорились о закрытии всех своих заводов в США

Это затронет около 150 тыс. сотрудников компаний
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© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 18 марта. Руководство трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler договорились о временном закрытии всех своих заводов в США из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

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По их информации, данная мера затронет около 150 тыс. сотрудников компаний. Предполагается возможность выплаты финансовых пособий работникам в дополнение к мерам государственной поддержки. В рамках соглашения компании также будут проводить еженедельный мониторинг ситуации с коронавирусом на предмет возможности возобновления деятельности закрытых заводов.

17 марта Объединенный профсоюз рабочих автопромышленности (United Auto Workers, UAW) сообщил, что руководство General Motors, Ford и Fiat Chrysler согласилось сократить производство на своих заводах для сведения к минимуму риска заражения сотрудников новым коронавирусом. Речь шла о частичном закрытии предприятий по принципу ротации, проведении тщательной дезинфекции предприятий и оборудования в промежутках между рабочими сменами и разработке планов, призванных избегать непосредственного контакта между рабочими.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 7324, умерли по меньшей мере 115 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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