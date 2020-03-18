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МТС и "Билайн" отмечают рост трафика домашнего интернета из-за перехода людей на удаленку

По словам представителя МТС, трафик вырос на 14%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мобильные операторы МТС и "Билайн" заметили рост трафика домашнего интернета у своих абонентов в связи с массовым переходом людей на удаленный режим работы, сообщили ТАСС в компаниях.

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По словам представителя МТС, трафик фиксированной передачи данных в сетях оператора по всей России за последние сутки вырос на 14%. Вместе с тем компания заверяет, что ее инфраструктура построена с достаточным запасом, чтобы выдерживать резкий рост нагрузок, "поэтому некоторый рост трафика и его перераспределение на фиксированные сети не вызывают необходимости принятия каких-либо срочных мер".

В "Билайне" также отмечают заметный рост трафика домашнего интернета с 10 марта во всех городах присутствия, пик приходится на Москву. Из делового центра трафик переместился в спальные районы столицы, уточняют в компании. Однако рост трафика "Билайн" связывает не только с переходом москвичей на удаленный режим работы, но и с выходом обновлений для популярных компьютерных игр.

Tele2 в свою очередь фиксирует частичное смещение мобильного трафика из центра в спальные районы Москвы, причем такое изменение не сказывается негативно на работоспособности сети, заверили в компании.

Что касается мобильного трафика в целом, то в МТС и "Билайне" не фиксируют значимого роста нагрузки на мобильную сеть. Небольшой рост дата-трафика, например, в Москве "Билайн" связывает, скорее, с улучшением качества сети. Tele2 также не видит предпосылок к росту объема мобильного трафика, отмечая изменения в самой модели трафика, а не в его росте.

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