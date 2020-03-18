РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.

"В соответствии с уведомлением Белорусской железной дороги и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. В том числе сохраняется курсирование девяти поездов в российско-белорусском сообщении", - говорится в пресс-релизе.

Речь идет о поездах, которые курсируют между Минском, Брестом, Полоцком и Москвой и между Гомелем, Брестом и Минском и Санкт-Петербургом.

В РЖД напомнили, что, в соответствии с распоряжением правительства, с 18 марта до 1 мая ограничен въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии, а также граждан республики. В связи с этим беспрепятственно пересечь белорусско-российскую границу в сохранившихся поездах смогут только граждане России. Граждане Белоруссии смогут следовать только поездами в сообщении Россия - Белоруссия.

Возврат денежных средств за неиспользованные проездные документы производится без дополнительных плат и сборов. За возвратом пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства, где приобретался билет.

Ранее курсирование международных поездов приостановили в сообщении с Казахстаном, Францией, Германией, Молдавией, Монголией, Украиной, Латвией и Финляндией, Узбекистаном, Азербайджаном, Киргизией и Таджикистаном. Отменены поезда в Китай и КНДР. Поезда из Москвы и других российских городов в Калининград и обратно, следующие через Литву, не останавливаются на территории республики.