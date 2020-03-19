Новгородские власти намерены временно разрешить нестационарную торговлю местным фермерам

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 марта. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в четверг на встрече с мэром Великого Новгорода Сергеем Бусуриным предложил временно разрешить в регионе нестационарную торговлю новгородским фермерам на период действия ограничительных мер из-за коронавируса. Это поможет реализовывать товар местным производителям, не имеющим возможности продавать продукцию в крупных сетях, а жителям области - приобретать нужные продукты.

"Давайте на период действия ограничительных мер, которые моим указом введены, временно разрешим нестационарную торговлю в городе [Великом Новгороде] и в других наших муниципалитетах по желанию новгородских фермеров. Конечно, преимущественно в спальных районах, там, где есть потребность у людей, и с соблюдением санитарных норм. Маски, чистые руки, все это должно быть", - сказал Никитин.

Просьбы организовать нестационарную торговлю поступают от самих новгородских производителей и фермеров, которым сложно войти в крупные сетевые магазины для продажи своей продукции, пояснил он. Глава региона считает, что местным властям следует рассмотреть это предложение и предоставить желающим возможность осуществлять такую торговлю. "Конечно, в перспективе никто не хочет, и я не хочу, чтобы у нас города превращались в скопище ларьков. Но сейчас, учитывая, что люди переживают и волнуются, кто-то хочет купить больше продуктов, наши фермеры обладают возможностями", - добавил Никитин.

С 16 марта в Новгородской области указом губернатора отменены все массовые мероприятия численностью более 50 человек. В этом свете в регионе предпочитают временно отказаться не только от проведения концертов и выставок в учреждениях культуры, но и переносят на неопределенный срок крупные сельхозярмарки, на которых традиционно торгуют местные производители. На данный момент подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории области не зарегистрировано.

В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.