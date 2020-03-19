Министр энергетики США допускает, что Москва и Эр-Рияд смогут прийти к соглашению по нефти

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия в состоянии достичь договоренности по нефти, что, возможно, приведет к повышению цен на нее. Такое мнение выразил в четверг министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на вопросы журналистов на телефонном брифинге.

Он комментировал решение американских властей закупить 77 млн баррелей нефти для стратегического резерва страны. "Мы ожидаем немного более высокую цену [на углеводороды в будущем]. Мы запасаемся нефтью на случай различных обстоятельств. Например, достижение договоренности [по ситуации вокруг углеводородов] между Россией и Саудовской Аравией, которые могут объединить свои усилия. Не исключено, что это стабилизирует нефтяные рынки и, возможно, подтолкнет цены на нефть к росту", - считает министр.

Он подчеркнул, что власти США "принимают во внимание такие обстоятельства" и не хотят покупать нефть по высоким ценам. При этом Бруйетт отметил, что сейчас трудно предугадать, когда конкретно произойдет повышение цен.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что "в надлежащее время" собирается подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти.