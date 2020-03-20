Из Ярославля во Вьетнам поставили тестовую партию облучателей для борьбы с вирусами

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Тестовая партия ультрафиолетовых облучателей-рециркуляторов, произведенных ярославской компанией "Ферропласт-Медикал" и использующихся для защиты от вирусов, поставлена во Вьетнам. Об этом ТАСС сообщила директор департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области Галина Пенягина.

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"Тестовая партия бактерицидных УФ-облучателей-рециркуляторов ярославского производства уже поставлена во Вьетнам для проведения тестирования в местной компании и сертификации по требованиям социалистической республики. Общий объем поставки составил 15 единиц пяти различных модификаций. Партия не для продажи. Это медицинское оборудование во Вьетнам отправлено впервые", - сказала Пенягина.

В пресс-службе департамента ТАСС уточнили, что УФ-облучатели-рециркуляторы используют в России для предотвращения распространению новой коронавирусной инфекции, но во Вьетнаме они пока не имеют такого широкого использования и в целом малоизвестны. Представители компании в ходе визита в Ярославскую область изучали принцип работы техники и в настоящее время тестируют ее как оборудование для профилактики распространения коронавируса.

Вьетнамская компания намерена провести испытания и сертификацию УФ-облучателей-рециркуляторов воздуха. После проведения испытаний ожидается поставка крупных партий изделий из Ярославля.

Соглашение о поставках медицинских ультрафиолетовых облучателей-рециркуляторов закрытого типа было заключено между вьетнамской компанией Thien Long Precious Stone Processing and Trading Company Limited и "Ферропласт-Медикал" в начале марта в Ярославле. Документ был подписан по итогам бизнес-миссии вьетнамских предпринимателей в Ярославскую область.